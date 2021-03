Raluca Turcan: Persoanele își pot prelungi activitatea până la 70 de ani atât în sectorul public cât și în cel privat/ 35.000 de oameni cumulează pensia cu salariul la stat (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a vorbit miercuri, într-o conferință de presă, despre proiectul potrivit căruia persoanele care se pensioanează pot opta la cerere să lucreze până la vârsta de 70 de ani.

''Au fost adoptate proiecte de acte normative care privesc măsuri active. Pe de o parte, o măsură privind posibilitatea continuării activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensioare și pe de altă parte, pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului. În legătură cu primul proiect, vorbim despre persoanele care au ajuns la vârsta de pensionare pot opta la cerere să lucreze până la vârsta de 70 de ani. Vorbim de o opțiune, de un drept și în niciun caz despre o obligație.'', a precizat ministrul Municii.

”Opțiunea are drept consecință suspendarea pensiei și cei care cumulează, în momentul de față pensia cu salariul la stat, au obligația ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii să își declare opțiunea”, a declarat Rauca Turcan.

De asemenea, potrivit proiectului de lege, angajatorii vor trebui să avertizeze angajații că sunt obligați să facă o alegere. Dacă nu vor face acest lucru, angajatorii vor fi amendați, potrivit ministrului Muncii.

La această oră sunt peste 35.000 de persoane care cumulează pensia cu salariul de la stat.

Sunt exceptate de la prevereile noii legi persoanele alese în funcții publice care se află în mandate pe o perioadă definită de Constituție, cele care încasează venituri sub forma de drepturi de autor și drepturi conexe, personalul didactic plătit cu ora, persoanele încadrate în gradul III de invaliditate, asistenții maternali, asistenții personali, dar și membrii Academiei Române.

