Turcan, despre o demisie a lui Orban: Nu discutăm acum public. Avem convingerea că vom determina moțiunea. Dacă nu, probabil c-o să ajungem să vorbim în spațiul public și de varianta B (VIDEO)

Raluca Turcan a declarat că liberalii iau în calcul toate variantele prevăzute în Constituție pentru a se asigura că vom ajunge la anticipate. Întrebată dacă demisia premierului Ludovic Orban este o variantă, vicepremierul a răspuns: „nu discutăm acum public despre această variantă”. Liberalii, a mai precizat aceasta pentru B1 TV, ar vrea ca anticipatele și localele să se desfășoare la o distanță de o zi - o săptămână.

„Sunt două direcții care nu se suprapun acum. Ne-am angajat răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi și vrem ca acest proiect să treacă, deci moțiunea să fie respinsă. Vrem și anticipate. Dacă, de exemplu, această moțiune nu trece, atunci avem posibilitatea altor angajări de răspundere care rezolvă alte probleme - Secția specială, altă proiecte pe justiție pe care n-o să le anunț acum. PSD poate depune moțiune, căci unele i-ar putea deranja atât de tare, că sunt lucruri la care ei țin în mod deosebit. De exemplu, angajarea răspunderii exclusiv pe pensiile parlamentarilor” dacă legea adoptată azi de Camera Deputaților privind desființarea pensiilor speciale pică la CCR, a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

