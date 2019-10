Raluca Turcan (PNL): În momente de cumpănă, oamenii de stat veritabili își asumă guvernarea, nu varianta politică mai confortabilă (VIDEO)

Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a subliniat joi seară, în direct pe B1TV, că „în momente de cumpănă” oamenii de stat veritabili își asumă guvernarea, nu varianta politică mai confortabilă.



Întrebată de realizatorul B1TV Tudor Mușat dacă această afirmație este cumva o aluzie la USR, Raluca Turcan a răspuns: „Până nu vedem cine își asumă cu adevărat greutatea și responsabilitatea, și sacrificiul unei guvernări, nu putem spune cine rămâne pe margine. Cert este că, da, ar fi foarte ușor să rămâi pe margine și să te gândești la profitul electoral”.



„Alegerile anticipate ar fi o soluție de legitimitate pentru o nouă majoritate politică și guvernamentală, pentru ca în următorii patru ani să facă acele reforme structurale, care au trenat și au fost blocate în ultimii trei ani de zile. În același timp, eu sunt adepta onestității când vorbim cu oamenii și mi se pare firesc să le spunem că e foarte dificil să ajungi la alegeri anticipate. Cu toate acestea, nu este imposibil”, a adăugat Raluca Turcan.



În orice caz, deputatul PNL a reclamat faptul că, în cei trei ani de guvernare PSD, s-au dat „semnale de permeabilitate la corupție”, precizând că este nevoie de „muncă susținută pentru a repara” ce s-a „stricat” în această perioadă.



„Pur și simplu a dispărut noțiunea de interes public, de misiune în serviciu public pentru cei care au ocupat înalte demnități. În același timp, la nivel de soluții există pregătit pe fiecare minister un set de măsuri pe care poți să le iei, în funcție de timpul pe care îl ai de petrecut la guvernare.



Aici, variantele care urmează după căderea guvernului sunt diferite. Atunci, mie mi se pare normal ca atunci când vom ajunge la învestirea unui nou cabinet să nu venim cu promisiuni deșarte, care să creeze dezamăgire, ci cu transparență și onestitate să le explicăm oamenilor. Pentru un an de zile, cât va fi să fie următorul guvern, vom putea face și ne angajăm să facem unu, doi, trei, patru, cinci lucruri, opt lucruri, zece lucruri, astfel încât, în momentul în care încheiem ciclul electoral de anul viitor și intri cu o guvernare legitimă, într-adevăr să poți să resetezi instituțiile statului”, a declarat Raluca Turcan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.