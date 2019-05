Raluca Turcan: E un act de responsabilitate majoră faptul că a existat un candidat comun al Opoziției la șefia Camerei Deputaților. E un gest de maturitate (VIDEO)

Raluca Turcan a declarat că majoritatea PSD-ALDE, tocmai reconfirmată în Camera Deputaților, trebuie să ducă la îndeplinire o serie de proiecte dacă vrea într-adevăr să schimbe ceva în România și dacă a înțeles ceva din votul de duminică.

Turcan a fost candidatul PNL, PMP și USR la șefia Camerei Deputaților, funcție pe care a pierdut-o în favoarea social-democratului Marcel Ciolacu.

