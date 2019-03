Raluca Turcan (PNL): Parlamentul, o unealtă pentru reglarea de conturi din PSD. Mandatul lui Tudorel Toader, un dezastru (VIDEO)

Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, că Parlamentul a ajuns o unealtă pentru reglarea conturilor din PSD.

De asemenea,Turcan susține că PSD și ALDE i-au cerut miercuri lui Tudorel Toader, prin lipsa de la votul moțiunii simple împotriva acestuia, rezolvarea unor cerințe ce țin de interesele infractorilor.

“Este un comportament tipic infracțional. S-au folosit de Camera Deputaților pentru a pune presiune pe ministrul Justiției să rezolve temele stabilite: modificările la Codul Penal și Legea amnistiei și grațierii, principalul instrument prin care Liviu Dragnea își mai ține partidul în mână.

Astăzi, românii s-au putut convinge încă o dată de ce este nociv pentru toată lumea că Parlamentul se află sub conducerea lui Liviu Dragnea, pentru că această instituție a ajuns să fie folosită în reglarea de conturi între taberele din PSD.

Să nu ne imaginăm că există tresăriri de bună-credință cu privire la nerealizările administrative sau în politici publice ale ministrului Justiției, Tudorel Toader. Nu! Toader mai are de bifat câteva cerințe exprese care țin de interesele infractorilor. Și asta i-a cerut astăzi prin fuga din Parlament, PSD și ALDE ministrului Justiției.”, a declarat PNL-ista Raluca Turcan.

Amintim că moţiunea împotriva lui Tudorel Toader a fost amânată cu o săptămână din lipsă de cvorum: Deputaţii PSD au boicotat şedinţa. (Detalii AICI)

