Turcan, după ce deputații au eliminat pensiile speciale: E de așteptat ca magistrații să sesizeze CCR, să-și apere un drept / Guvernul poate corecta ce scoate Parlamentul greșit (VIDEO)

E oarecum de așteptat ca magistrații să sesizeze Curtea Constituțională și să-și apere un drept care are în spate deja o decizie a CCR, a susținut Raluca Turcan, după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privind desființarea pensiilor speciale. Vicepremierul a declarat, pentru B1 TV, că PSD încă deține majoritatea în Parlament și asta se vede în activitatea Legislativului. Totodată, ea s-a arătat optimistă în privința acestui subiect, căci tot ce a ieșit greșit din Parlament poate fi corectat de Guvern, după ce Curtea Constituțională se va fi pronunțat.

