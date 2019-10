Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a acuzat, marți, PSD că îi șantajează, amenință și mituiește din bani publici pe semnatarii moțiunii de cenzură, în încercarea de a-i atrage de partea Guvernului Dăncilă la votul de joi din Parlament, motiv pentru care a lansat un apel către instituțiile statului să intervină.

„Solicit instituțiilor statului să oprească acțiunile de șantaj și amenințare ale PSD și ale premierului Dăncilă la adresa semnatarilor moțiunii! PSD și Viorica Dăncilă nu s-au dat în lături de la nimic pentru a se asigura că rămân la butoane. În ultima săptămână, avem inimaginabil de multe mărturii ale colegilor deputați și senatori care au fost amenințați în stil interlop de PSD, inclusiv cu aspecte personale, pentru a-i determina să nu voteze moțiunea de cenzură. Pe lângă amenințări și șantaj, PSD a mai recurs la mită din bani publici, în aceleași scopuri. Toate aceste practici sunt de natură penală și trebuie oprite imediat de instituțiile abilitate”, a declarat Raluca Turcan la Parlament, potrivit g4media.ro.

