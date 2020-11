Se împlinește astăzi un an de guvernare PNL. În acest context, vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, că este „poate cel mai dinamic an pe care l-a avut România până acum”. Totodată, . Ea a făcut şi o trecere în revistă a măsurilor luate de Executiv.





Un an de guvernare PNL





În plină pandemie şi criză economică mondială, doar într-un an de zile, Partidul Naţional Liberal a reuşit să facă mai mult decât a reuşit să facă guvernarea anterioară în 3 ani, potrivit vicepremierului Raluca Turcan.

Ea a făcut o trecere în revistă a măsurilor luate de Executiv, printre care se numără transport gratuit pentru elevii care fac naveta la şcoală, investiţii din fonduri europene de 1,2 miliarde euro pentru dotarea spitalelor cu echipamente medicale şi de protecţie sau tichete sociale pentru mese calde, pentru 300.000 de persoane de peste 75 de ani.

„Se împlineşte astăzi 1 an de guvernare PNL! 1 an în care ne-am confruntat cu provocări pe care nu le-a anticipat nimeni. 1 an în care am dovedit că facem o echipă bună, în primul rând prin rezultate. 1 an în care am muncit cu toţii pe rupte, am fost în ţară, am fost mereu în dialog cu societatea şi am venit cu soluţii. Primul an de guvernare PNL este poate cel mai dinamic an pe care l-a avut România până acum. Pentru asta, îi felicit pe colegii mei din Guvern, pe fiecare în parte! Le mulţumesc premierului şi colegilor mei pentru colaborarea de excepţie pe care am avut-o, în fiecare domeniu de activitate. Sunt profesionişti şi oameni minunaţi. Datorită susţinerii lor, am reuşit să pun pe picioare proiecte mai vechi, pentru care m-am luptat când eram în opoziţie, dar şi proiecte noi care vin să sprijine România într-un moment dificil”, a scris Raluca Turcan miercuri pe Facebook.

Cele mai importante măsuri ale Executivului în aceste 12 luni

„- Transport gratuit pentru elevii care fac naveta la şcoală;

- 130 milioane lei pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, destinate elevilor din categoriile defavorizate (500 lei de elev, pe an);

- 175 milioane pentru achiziţia de tablete, echipamente de protecţie sanitara şi containere sanitare destinate şcolilor;

- 30 de milioane de euro pentru programul-pilot Şcoala după Şcoala;

- Masterat didactic funcţional;

- 1 miliard de euro, finanţare nerambursabila pentru IMM-uri, prin microgranturi, granturi pentru capital şi pentru investiţii;

- 1,2 miliarde euro pentru dotarea spitalelor cu echipamente medicale şi de protecţie, din fonduri europene;

- Sprijin pentru instituţiile culturale şi industriile creative, prin acces la toate tipurile de granturi din fonduri europene;

- Tichete sociale pentru mese calde, pentru 300.000 de persoane de peste 75 de ani”, arată Turcan.

Ea precizează că după alegerile parlamentare din 6 decembrie, PNL vz fi pregătit să facă mai mult şi mai bine.

„După alegeri, 2021 ne va găsi pe toţi pregătiţi să facem mai mult şi mai bine. Adică mai mult bine”, a conchis viceprim-ministrul.