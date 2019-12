Raluca Turcan: ”PSD a practicat tehnica terenului pârjolit. Nu am găsit vreun minister unde să nu fie probleme grave”

Vicepremierul Raluca Turcan acuză PSD că „a practicat tehnica terenului pârjolit” în toate ministerele , lăsând aceste instituții cu datorii de miliarde de lei.

Prezentă într-o emisiune televizată, Turcan a declarat că Fondul de rezervă al Guvernului este gol și în toate ministerele au fost găsite probleme grave.

"PSD a practicat tehnica terenului pârjolit. Nu am găsit aproape nimic la guvern. În Fondul de rezervă al Guvernului am găsit zero lei, iar la ministere, unde teoretic ai putea găsi și lucruri bune și lucruri rele, nu pot spune că am găsit vreun minister unde să nu fie probleme grave, cronice”, a declarat Turcan, la Digi 24.

Totodată, vicepremierul a anunțat că vor continua reducerile de personal din ministere și instituțiile publice, fiind vorba despre un proces care se va întinde pe o perioadă mai lungă.

"Am vorbit de exemplu cu ministrul Dezvoltării Regionale, care mi-a spus că în interiorul instituţiei pe care o conduce, la nivel de demnitate se face o reducere cu 40%, la nivel de conducere a instituţiei, o reducere cu 30%, iar la nivel de execuţie, o reducere de 20%. Fiecare ministru va veni cu schema lui, pe care o va prezenta primului-ministru şi va spune «acesta este aparatul de lucru pe care noi îl vrem». (...) Bugetele vor fi făcute pe structurile flexibilizate, nu până la capăt, pentru că, evident, această flexibilizare care începe la nivel naţional trebuie să meargă şi în teritoriu. Este un proces care mai durează, dar la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice centrale, da, cred că bugetul va fi calat pe varianta flexibilizată", a mai spus Raluca Turcan.