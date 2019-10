Raluca Turcan: ”PSD se comportă abuziv, exact ca Liviu Dragnea. Apelează la tertipuri de tip infracțional” (VIDEO)

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, că PSD recurge la ”tertipuri de tip infracțional” și se comportă abuziv, exact ca Liviu Dragnea, referindu-se la faptul că, la propunerea social-democratului Florin Iordache s-a luat decizia ca votul asupra moțiunii de cenzură depusă de opoziție să aibă loc sâmbătă.

”Așa cum am anticipat, conducerea Camerei, reprezentată de PSD, se comportă abuziv, exact ca Liviu Dragnea. Nu este absolut nicio diferență. Numărul de semnături pe care le avem în momentul de față pe moțiunea de cenzură arată angajamentul unei majorități parlamentare de a dărâma guvernul Dăncilă. Dacă doamna Dăncilă și PSD ar avea în continuare legitimitate și majoritate parlamentară nu ar fi fost nevoiți să apeleze la astfel de tertipuri cu profil infracțional, promovate de domnul Florin Iordache”, a declarat prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan.

Aceasta a mai spus că în următoarele zile se așteaptă ca PSD să recurgă ”la tot felul de șicane (...) pentru a se perpetua măcar o zi în plus la guvernare”.

”Realitatea este confirmată pe hârtie că doamna Dăncilă și PSD, în momentul de față, nu mai au majoritate în Parlamentul României. Ca atare, vom mai asista la tot felul de șicane, la tot felul de blocaje, la tot felul de bariere pentru a se perpetua măcar o zi în plus la guvernare și a rămâne pe fond conectați la supapa de resurse publice, pentru că asta este miza. Fiecare zi în plus la guvernare pentru cei din PSD este o zi în care sunt racordați la supapa de resurse publice, pe care le folosesc personal, clientar în detrimentul celor mulți care și-ar dori o guvernare eficientă”, a mai spus Raluca Turcan.

