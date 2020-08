Raluca Turcan: PSD și COVID au format o alianță. Ideea amânării alegerilor locale aparține unor primari social-democrați, care știu că nu mai prind încă un mandat (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi seară, pentru B1 TV, că ideea amânării alegerilor locale a fost a unor aleși locali PSD, în frunte cu Primarul General, Gabriela Firea, care s-au gândit să tragă de timp și să creeze premisele ca situația privind epidemia de coronavirus să degenereze. Într-o astfel de eventualitate, românii vor da vina pe Guvern, adică pe PNL, iar ei, PSD-iștii, speră să câștige niște voturi. Turcan a mai spus că PSD aproape că a făcut o alianță cu COVID-19 și amenință împreună sănătatea publică.

„Vreau să vă spun că aproape mă doare capul când aud iarăși demagogia aceasta a unor politicieni cum că în loc să se ocupe de lucruri importante. Guvernul e preocupat de alegeri. Mandatele aleșior locali au expirat, ele au fost prelungite prin lege. Data alegerilor locale se stabilește de Parlament. Dacă nu mai pot de grija acestor alegeri, din secunda zero în care le-a venit ideea amânării alegerilor, dacă nu le-a venit o hârâială din asta politică, ar fi trebuit să se ducă în Parlament să spună: ”prelungim mandatele aleșilor locali”.

Pe fond, acest subiect fals vine din partea unor aleși locali PSD, în frunte cu Gabriela Firea, care știu că pierd alegerile, care și-au spus că dacă mai trag de timp... Aproape că au format o alianță PSD și COVID. Au lovit aproape la fel de tare în România. Deci dacă această alianță mai trage tare în Guvern și sfidează cetățenii, amenințând sănătatea publică, atunci oamenii vor da vina pe cei de la Putere și o să mai câștige o mână de voturi. Pentru un dram de voturi amanetează sănătatea publică”, a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

