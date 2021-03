Raluca Turcan, replică pentru liderul PSD: „Nu mă aștept ca Marcel Ciolacu să cunoască legea salarizării în sistemul public” (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan vine cu o replică pentru președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a susținut că deczia Guvernului de la plafona sporurile la cel mult 20% din salariul de bază este „o crimă”. „Nu mă aștept ca Marcel Ciolacu să cunoască legea salarizării”, a spus Raluca Turcan vineri dimineață, întrebată cum comentează afirmația liderului social-democrat.

„Nu mă aștept ca Marcel Ciolacu să cunoască legea salarizării în sistemul public. Poate nici nu e treaba lui să cunoască această lege. În același timp, dacă te pronunți, e bine să citești mai mult de un articol din legea salarizării și se poate vedea lesne că ai un articol care plafonează sporurile la 30% din salariul de bază și câteva articole mai jos apar excepțiile. Pe fond, o lege care trebuia să aducă un sistem unitar în sistemul de salarizare publică a ajuns să fie bătută de excepții care creează inechități, iar lucrul acesta nu e firesc să continue în sistemul public, mai ales că avem și probleme sistemice în ceea ce privește cheltuielile din sistemul public. Atunci poți să atunci mai multe probleme și să găsești soluții la ele: să aduci echitate, să motivezi angajații, să eficientizezi instituțiile și să faci un sistemul public sustenabil din punct de vedere al cheltuielilor”, a spus Raluca Turcan.

