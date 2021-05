Raluca Turcan: România e o țară a inechităților, fie că vorbim de pensii și salarizare în sistemul public, de asistență socială sau de ocupare. Inechitățile, odată cu sărăcia, creează o stare de nemulțumire acută în societate (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat că România este o țară „marcată de inechități”, atât ca pensii și salarizare în sistemul pubic, cât și ca asistență socială sau ocupare a forței de muncă. „Aceste inechități practic, odată cu sărăcia, creează o stare de nemulțumire acută în societate”, a declarat demnitarul, miercuri, la evenimentul „Ziua Europeană pentru Viață Independentă”.

Raluca Turcan, ministrul Muncii: România, o țară a inechităților

„Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la un eveniment care ar trebui să reprezinte o sărbătoare, să celebrăm Ziua Europeană a Vieții Independente, dar, dacă mă uit pe cifre, cred că sărbătorile trebuie să mai aștepte și zilele de 5 mai să fie momente în care punem degetul pe rană și găsim soluții. Vă mărturisesc că întotdeauna am fost implicată în acțiuni sociale, am militat împotriva excluziunii, pentru integrare, pentru drepturile omului. Am fost parte la multe acțiuni din acestea comunitare, dar în momentul în care am ajuns ministru al Muncii, deci chiar și după perioada în care am fost vicepremier și am coordonat acest minister, vă mărturisesc că cifrele pe care România le înregistrează în materie de sărăcie, în materie de excluziune, în materie de integrare a persoanelor cu dizabilități mi-au creat deopotrivă o îngrijorare uriașă, dar în același timp și o senzație de revoltă, pentru că am realizat că în România s-au pierdut foarte mulți ani în care persoane vulnerabile puteau fi sprijinite mult mai puternic și eficient de către stat”, a afirmat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii susține că, în mod evident, „statul nu poate să ajute singur și variabilele persoanelor vulnerabile sunt nenumărate”.

„De aceea, statul poate să fie eficient dacă își creează parteneriate și modul în care dumnevoastră ați gândit astăzi să vorbim despre Ziua Europeană pentru Viață Independentă mă face să cred că suntem într-un punct în care am înțeles, totuși, ce avem de făcut pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să mai reducem din inechități. România, din nefericire, dacă mă uit acum, este o țară a inechităților, fie că vorbim de pensii în sistemul public, fie că vorbim de salarizare în sistemul public, fie că vorbim de asistență socială, fie că vorbim de ocupare. E marcată de inechități și aceste inechități practic, odată cu sărăcia, creează o stare de nemulțumire acută în societate. Chiar cred că sunt foarte mulți oameni care nu mai au speranță. De aceea, vă mărturisesc că sunt foarte concetrată pe rezultate, în calitatea mea de ministru al Muncii. Evident că prezint public ceea ce vrem să facem, pentru că avem nevoie ca lumea din jurul nostru să cunoască ce vrem să facem, dar pe de altă parte rezultatele cred că sunt cele care în viitor vor putea să marcheze diferența”, a adăugat Raluca Turcan.

Ea a precizat că România este pe ultimul loc în UE în ceea ce privește „integrarea persoanelor cu dizabilități acute, mai ales din perspectiva ocupării”.

„Astăzi e momentul în care să vorbim despre integrarea persoanelor cu dizabilități. Dacă ne uităm unde suntem, evident că se întărește contextul pe care l-am menționat la început. Văd că România este pe ultimul loc în rândul statelor europene pentru integrarea persoanelor cu dizabilități acute, mai ales din perspectiva ocupării”, a mai spus Raluca Turcan, ministrul Muncii.