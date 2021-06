Raluca Turcan: Sistemul de pensii speciale a adus inechități în România. Cea mai mare pensie este de 79.000 de lei (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat, luni seară, la B1 TV, că cea mai mare pensie specială este de 79.000 de lei. iar sistemul de pensii speciale a adus inechități în România.

„În privința pensiilor speciale, aici există șase mari categorii de pensii speciale. Văd că s-a declanșat o campanie din partea PSD- de ce nu face Ministerul Muncii nimic cu pensiile speciale. Înainte de a spune ce facem cu pensiile speciale, vreau să știți că toate modificările la pensiile speciale au fost făcute de către PSD de la statutul magistraților în 2004, în 2015 statutul deputaților și senatorilor adică pensiile parlamenatarilor, în 2015 pensiile diplomaților, în 2016 pensiile Curții de Conturi și după aceea pensiile personalului aeronautic.

Toate aceste legi speciale sunt făcute de către PSD. De ce? Pentru că au fost diferite grupuri de influență, nu discut acum dacă sunt potrivite sau nepotrivite.

Cert este că sistemul de pensii speciale a adus inechități în România. Cea mai mare pensie într-un sistem de pensii speciale este de 79.000 de lei în timp ce cea mai mică pensie pensie din sistemul public de pensii este de 800 de lei”, a declarat Raluca Turcan, luni seară, în emisiunea „Actualitatea” moderată de Tudor Mușat.

