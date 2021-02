Raluca Turcan: ''Sistemul sporurilor trebuie analizat riguros, cu înţelepciune, nu heirupist, pentru că sunt şi sporuri justificate de condiţiile şi natura muncii''

Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, a precizat joi, pe Facebook, că sistemul sporurilor trebuie analizat riguros, cu înţelepciune, nu heirupist, pentru că sunt şi sporuri justificate de condiţiile şi natura muncii.

"Este greu de acceptat şi de înţeles că, după o poziţie clar explicată public în mai multe rânduri şi susţinută prin efortul zilnic al echipei ministerului de a face analiza sporurilor cu responsabilitate, unii ajung să îmi răstălmăcească declaraţiile într-un efort de trei ore, ca să-i facă pe oameni sa înţeleagă exact pe dos. Şi, culmea, victime ale dezinformării de acest tip sunt exact acei oameni care muncesc de dimineaţa până seara, oamenii pentru care vrem să răsplătim performanţa în sistemul public de salarizare!

Punctul meu de vedere cu privire la sporurile acordate din sistemul public de salarizare este cât se poate de clar. Sistemul sporurilor trebuie analizat riguros, cu înţelepciune, nu heirupist, pentru că sunt şi sporuri justificate de condiţiile şi natura muncii, sunt sporuri în domenii importante, pentru categorii esenţiale de salariaţi. Tot la fel de clar am spus că discuţia despre sporuri la Ministerul Muncii nu urmăreşte diminuarea veniturilor, mai ales ale celor care muncesc!

Principiul sănătos de la care pleacă această analiză este ca salariile din sectorul public să fie reaşezate, iar sporurile să reprezinte o motivaţie pentru o anumită categorie de muncă, specializare sau realizare suplimentară!", spune Raluca Turcan, pe Facebook.

Raluca Turcan, despre noua Lege a salarizării

„Pe fond, nu mai avem foarte mult de lucru la această lege, dar, după ce o finalizăm, ne trebuie un consens politic, evident, în coaliţia de guvernare şi ulterior să începem negocierile cu fiecare categorie socio-profesională. După aceea să trimitem proiectul de lege la Parlament, acolo, evident, vor avea loc dezbateri pentru că nu suntem deţinătorii adevărului absolut şi într-un final să iasă această lege”, a declarat Raluca Turcan la Realitatea PLUS, potrivit News.ro.

Turcan s-a arătat apoi încrezătoare că „într-un an de zile am putea avea o nouă lege a salarizării” și că aceasta va fi cu adevărat unitară căci, în acest moment, există atât de mult eexcepții la lege încât „excepţia a devenit regula în sistemul de salarizare unitar”.

„De ce consider eu că trebuie să fie o doză destul de mare de precauţie, atunci când vorbim de această lege? Pentru că o categorie beneficiară de excepţie pentru care sporurile au ajuns să fie chiar 85% în plus faţă de salariul de bază o reprezintă sistemul de sănătate şi anume medicii şi sunt medici care cu sporuri cu tot, ajung să aibă 85% în plus faţă de salariul pe care l-ar avea fără sporul de condiţii foarte periculoase, foarte dificile. Or medicii au fost eroi în această etapă. Gândiţi-vă, cum ar fi să vină un decident şi să spună "hai, nu ne interesează!"", a mai afirmat ministrul Muncii.

Turcan a mai spus că în această problemă „trebuie raţiune, populismul lăsat de-o parte”: „Ştiu că pentru unii politicieni ar fi foarte interesant să vină la televizor şi să spună tăiem toate sporurile, nu ne mai trebuie, bugetarii dacă s-ar putea să trăiască cu salariul minim pe economie”.