Raluca Turcan: Statul singur nu poate să ajungă la toți oamenii vulnerabili din această țară. Dacă vrea să îi sprijine pe cei vulnerabili, e obligat să dezvolte parteneriate cu sistemul privat

Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, s-a arătat de părere că statul trebuie să dezvolte parteneriate cu mediul privat pentru a diversifica și îmbunătăți serviciile de asistență socială, despre care spune că, pentru a fi eficiente, trebuie să fie integrate.

„Eu, ca ministru, cred cu tărie că serviciile sociale pentru a fi eficiente trebuie să fie integrate. De asemenea, că statul trebuie să dezvolte parteneriate între central, local şi mediul privat, fie economic, fie nonguvernamental, că trebuie să existe nişte standardele minime de cost şi de calitate care trebuie respectate în materie de servicii sociale şi, de asemenea, ar trebui să existe competiţie liberă în materie de servicii sociale şi, acolo unde statul nu poate, să externalizeze. Am văzut externalizarea dând rezultate excepţionale şi plecând de la aceste principii în care eu cred ca ministru, ne propunem să venim cu o serie de modificări legislative astfel încât să îmbunătăţim asistenţa socială în România", a declarat Raluca Turcan, în cadrul unei conferinţe de presă susținute în Covasna, unde spune că „s-a confirmat încă o dată că asistenţa socială funcţională este aceea integrată”, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii susține că, la începutul mandatului său, a demarat o campanie fără precedent în instituția pe care o gestionează, campanie „prin care Agenţia Naţională de Inspecţie şi Plăţi şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă au mers la firul ierbii să verifice stadiul acordării ajutoarelor sociale”.

„Am dorit să facem această verificare pentru a radiografia mai bine profilul persoanelor vulnerabile beneficiare de asistenţă socială şi, în acelaşi timp, să vedem care sunt oportunităţile de integrare a beneficiarilor de asistenţă socială pe piaţa muncii. În urma acestei campanii concluziile au fost foarte triste şi am realizat ca asistenţa socială în România până acum nu a fost cea mai eficientă cu putinţă şi că sunt foarte multe persoane vulnerabile în România care scapă de radarul autorităţilor", a adăugat Raluca Turcan.

Statul singur nu poate să ajungă la toți oamenii vulnerabili din această țară și e obligat să dezvolte parteneriate cu sistemul privat dacă vrea să îi ajute, a explicat Raluca Turcan

Demnitarul consideră că statul nu poate ajunge de unul singur la toţi oamenii vulnerabili şi de aceea este obligat să dezvolte parteneriate cu sistemul privat.

„În urma acestei campanii am realizat, o dată în plus, că statul singur nu poate să ajungă la toţi oamenii vulnerabili din această ţară şi că este obligat dacă vrea să-i sprijine pe cei vulnerabil să dezvolte parteneriate cu sistemul privat, fie că vorbim economic sau nonguvernamental. În campania privind beneficiarii de asistenţă socială am constatat că cei mai vulnerabili sunt vârstnicii, familiile monoparentale şi familiile cu foarte mulţi copii, dar am identificat şi faptul că aproximativ 10% dintre beneficiarii de ajutor social din România pot să intre pe piaţă muncii şi, ca atare, în urma campaniei noastre 10% au primit repartiţie pentru un loc de muncă”, a mai spus Raluca Turcan.