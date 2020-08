Raluca Turcan: Textul moțiunii de cenzură nu are legătură cu realitatea. PSD ne-a lăsat cu un deficit de 4,6%, datorii gârlă, stocuri zero și o economie la pământ (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi seară, pentru B1 TV, că moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului PNL „pare total neadecvată, ca și inițiatorii ei”. Aceasta a susținut că, în plină criză sanitară și economică, exact de asta mai aveam nevoie. Turcan a acuzat apoi că textul moțiunii de cenzură este plin de aberații. De exemplu, PSD-iștii au scris că nu au existat probleme la preluarea guvernării de către PNL, când, de fapt, ei au lăsat țara cu un deficit mare, cu zero stocuri și o „economie la pământ”. Raluca Turcan a mai remarcat faptul că PSD acuză PNL pentru evoluția îngrijorătoare a epidemiei de coronavirus în România, când fix social-democrații au lăsat autoritățile fără măsura carantinării și izolării, armă importantă în lupta cu epidemia și tot ei, social-democrații, au avut discursuri în care au minimizat pericolul reprezentat de COVID-19.

„Eu vă spun foarte sincer că această moțiune nu ne trebuia. Aveam atâtea lucruri importante de făcut, încât numai să te duci la Parlament și să asculți unele discursuri politicianiste și niște exerciții din astea de retorică care nu au niciun fel de legătură cu realitatea, cum e textul moțiunii, mai bine stăteam la Guvern sau am fi mers în țară și am fi rezolvat lucruri. Noi, în perioada aceasta, avem așa: criza sanitară, criza economică, începutul de an școlar, asigurarea și desfăurarea legerilor în condiții de maximă protecție sanitară, avem de atras investiții, de urmărit marile proiecte de infrastructură, de oferit ajutoarele pentru cei afectați de secetă. Avem atât de multe lucruri de făcut, încât această moțiune pare total neadecvată, ca și inițiatorii ei.

Dacă cineva... dar lumea serioasă nu are timp să se uite pe textul moțiunii, noi trebuie s-o facem, că e împotriva noastră. Dacă cineva ar lua textul moțiunii și s-ar uita ce scrie acolo...

Ei spun că nu a existat nicio situație gravă la preluarea guvernării. Cum poți să spui o asemenea inepție, când deficitul era de 4,6%, când datoriile erau gârlă, stocurile erau zero și economia la pământ? Erau furnizori cu lucrări prestate și neplătite.

Mai spun că guvernul nu a acționat cu toate mecanismele împotriva crizei, când ei ne-au lăsat fără acel instrument vital de carantinare și izolare în plină criză sanitară, perioadă în care s-a dublat numărul de cazuri. Toată lumea sesizează acum creșterea numărului de cazuri, dar când ne uităm la acele cifre și la acele drame din spate, ar trebui să realizăm că sesizarea CCR făcută de PSD, din momentul în care a fost publicată până la ieșirea legii din Parlament prin care am recâștigat pârghiile de a acționa, a dus la o dublare a numărului de cazuri de la 450 la peste 900.

În acest text ni se spune că noi suntem vinovați, când inclusiv discursurile antivaccinare, antidistanțare, chiar anti-măsuri de restricție au fost peste tot vizibile și lansate cu un cinism înfiorător, doar pentru a strânge o mână de voturi și doar pentru a răspunde unor oameni care, poate, nu credeau cu adevărat în această criză sanitară”, a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.

