Raluca Turcan: ''Vrem sa recalculăm 5 milioane de pensii. Introducem opțiunea de a avea ori pensie ori salariu la stat'' (VIDEO)

Ministrul Muncii a vorbit pentru B1 TV despre recalcularea pensiilor. Aceasta a precizat că își dorește recalcularea a 5 milioane de pensii într-un an jumătate.

''Nu sunt chiar atât de pesimistă. Avem o dificultate pentru o recalculare mai rapidă a tuturor pensiilor din România pentru că în momentul de față există aproximativ 250.000 de pensii de agricultori care sunt în format letric. Așa ai toate elementele de calculare a pensiilor. Dacă cineva și-ar fi propus să recalculeze toate pensiile așa cum ni s-a propus în decursul anilor, ar fi trebuit ca măcar aceste 250.000 de dosare să le bage într-un format electronic.

Ca să nu mai vorbim că sunt încă 2 tipuri de soft care nu sunt compatibile între ele și atunci inclusiv transferarea unui număr de aproximativ 3,6 milioane de pensii într-un alt sistem trebuie făcută într-un mix manual electronic.

De aceea, pentru a asigura această componentă esențială de reformă în calculul pensiilor, vom depune un proiect pe Programul Național de Recuperare și Reziliență, pentru că are componentă de reformă și vom încerca într-un termen scurt să achiziționăm soft-uri, echipamente, să plătim persoanal suplimentar pe perioadă determinată care să colaboreze cu casele de pensii și împreună cu angații din Casele de Pensii să realizeze într-un an și jumătate ceea ce nu s-a făcut până acum niciodată. Cea mai amplă recalculare a pensiilor a fost făcută între 2005 și 2008 când au fost recalculate în trei ani 1 milion de pensii. Noi ne propunem să recalculcăm 5 milioane de pensii într-un an jumătate.'', a spus Raluca Turcan.

''În paralel, intră și dosare noi în plată și angajații caselor de pensii nu sunt foarte mulți, casele de pensii sunt subdimensionate ca număr de personal și probabil nimeni nu și-a pus problema de un fapt vizibil și anume că suntem într-o creștere cu numărul de pensionari. În casele de pensii trebuie să îți adaptezi resursa umană la cererea pe care o ai. Vom încerca să acoperim aceste disfuncționalități, să tehnologizăm casele de pensii astfe încât să realizăm acest proces care de fapt înseamnă introducerea tuturor dosarelor de pensii pe niște parametrii în format electronic când finalizăm legislativ formula de recalculare a pensiilor doar se reperează în soft-ul respectiv formula și pensiile se recalculează într-un termen foarte scurt.'', a mai adăugat aceasta.

