Birourile Permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au numit joi interimarii la TVR şi Radio România, fiind propuşi din nou Ramona Săseanu (SRTv) şi Liviu Popescu (SRR). Despre acest subiect, Ludovic Orban a declarat joi că cele două numiri au fost o necesitate, după decizia CCR:

"Am fost obligat să convoc birourile permanente reunite ale celor două camere pentru că am avut de soluționat câteva lucruri: 1 numirea conducerilor interimare la TVR, ca urmare a faptului că nu s-a întrunit cvorumul în plenul camerelor reunite ieri. Birourile permanente reunite au desemnat directori interimari la Televiziunea Publică și la Radioul public. Era o necesitate pentru că nu putem să lăsăm televiziunea publică și radioul neconduse, în urma deciziei absolut surprinzătoare a CCR. Am decis interimari, Ramona Săseanu la TVR și Liviu Popescu la Radioul Public.

A trebuit să reprogramăm alegerea președintelui CNA. Procedura legală prevede două etape, prima este alegerea în cadrul CNA care a avut loc, a fost un singur candidat ales cu voturile celor prezenți, Cristina Pocora reprezentanul în CNA al președinției și trebuie să finalizăm procedura în plenul camerelor reunite pentru a avea în sfârșit președintele CNA", a declarat Ludovic Orban.