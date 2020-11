Raoul Trifan, candidat USR Timiș la Senat, are 3 CV-uri: Cu facultate terminată, cu facultate întreruptă și fără studii superioare (FOTO)

Raoul Trifan, vicepreședinte USR Timiș, candidat pentru Senatul României din partea USR-PLUS, are trei CV-uri: unul în care apare cu facultatea terminată, unul cu facultate începută și întreruptă și încă unul în care apare fără niciun fel de studii superioare.

Astfel, pe pagina sa de LinkedIn, în partea dreaptă, e menționată facultatea absolvită: Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Mai apoi, la secțiunea ”studii”, este menționat, totuși: „Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 2005-2007, Management, Unlicenced, Interrupted”.

Pe de altă parte, pe site-ul intern al USR Timiș, când s-au votat candidații care urma să reprezinte partidul în Parlament, Raoul Trifan le-a pus la dispoziție colegilor un alt CV, unul în care anii de facultate ai lui Trifan nu mai erau 2005-2007, ci 2004-2007, iar în dreptul lor nu mai figura mențiunea că și-a întrerupt studiile și nu are diplomă.

În plus, potrivit renasterea.ro, dacă ar fi început facultatea în 2004, Raoul Trifan ar fi trebuit să o termine în 2008, nu în 2007. Generația care a început Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2004 a fost ultima care a făcut patru ani. Din anul universitar 2005-2006, a intrat în vigoare sistemul Bologna, care presupune cursuri de licență de trei ani.

Contactat de jurnaliștii de la renasterea.ro, candidatul USR a precizat că „tot timpul a fost specificat clar că nu am licență și că sunt întrerupți anii și că sunt doar doi. Al doilea an fiind în curs, întrerupt".

El a admis că CV-ul pe care l-a prezentat intern colegilor, în timpul campaniei pentru alegerile locale, a fost greșit, dar afirmă că el nu a fost rău intenționat: „Acela a fost greșit, a fost urcat de mine în timpul campaniei pentru locale, când am candidat intern, era o greșeală și e clar că era o greșeală, pentru că tot în acel CV era și link-ul unde se vede clar care sunt anii reali”.

Raoul Trifan a precizat că, pentru a obține candidatura la alegerile parlamentare, le-a prezentat colegilor din USR un alt CV decât cel de la locale, al treilea: „Iar după aceea, pentru parlamentare, am avut alt CV intern, tot așa, cu link-ul de linkedin, are și poza mea, acolo n-am trecut studiile”.

„Aceste CV-uri pe care le-am făcut pentru alegerile interne sunt strict ca suport pentru alegerile interne. CV-ul meu adevărat este acela public. Fiecare CV se face pentru un anumit lucru. Când depui CV-ul undeva îl faci într-un fel. (...) Când îți faci CV ca să te angajezi în joburi de top, trebuie să-l modelezi pentru acel job, așa se face. Așa am făcut și eu. Când am depus CV-ul pentru activitatea de parlamentar, de exemplu, l-am modelat pentru acea activitate și am explicat de ce aș fi eu bun pentru acel lucru”, a explicat candidatul USR la Sentul României.

Întrebat de ce nu a precizat în CV-ul intern pentru parlamentare că a început facultatea și că a întrerupt-o, așa cum și-a scris pe profilul de LinkedIn, Trifan a răspuns: „Pentru că nu mi s-a părut relevant pentru funcția de senator”.