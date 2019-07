Preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a precizat, luni, după Biroul permanent, că proiectul privind votul în diaspora urmează să treacă în cursul zilei de de plen.



"În Biroul permanent, astăzi, am demarat procedurile privind avizele instituţiilor legale, cât şi transmiterea către comisii: Comisia de politică externă, Comisia de administraţie şi celelalte comisii care sunt prevăzute în Regulament. Ele vor trebui să dea astăzi avizele şi să prezinte şi raportul, în aşa fel încât după-amiază acest proiect de lege va intra spre aprobarea plenului şi va fi trimis, tot astăzi, la Camera Deputaţilor. Sperăm ca miercuri să fie aprobat", declara Tăriceanu.

