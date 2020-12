Rareș Bogdan a explicat cum s-ar putea împărți ministerele între PNL, USR-PLUS și UDMR / Despre propunerea de premier a liberalilor: Avem 3 nume, oameni extrem de buni în domeniile lor (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii au pentru moment trei propuneri de premier, cu toții oameni specialiști și „care știu ce au de făcut”. El a explicat și cum s-ar putea împărți ministerele între PNL, USR-PLUS și UDMR.

„Aici nu e vorba de ce cedează PNL, ce va ocupa PNL, poate vor fi 16 sau 18 ministere, dacă mergem pe model european legat de comunicații, schimbări climatice. PNL are 26%, în constituirea noului cabinet scorul se va vedea în 10-11 mandate. USR-PLUS au 15%, probabil vor avea 5-6 portofolii. Cei de la UDMR vor avea 2 portofolii. Dar nu ne batem pe portofolii, nu ne-am stabilit un target”, a precizat Bogdan.

Rareș Bogdan a spus că, în acest moment, liberalii au trei nume din care vor alege propunerea lor de premier: „Sunt trei nume. Sigur niciunul nu vă va fi necunoscut nici nu va aduce critici. Sunt oameni extrem de buni pe domeniile lor, care știu ce au de făcut. Sunt specialiști, sunt oameni foarte foarte buni. Nu pot să vă dai detalii. Am încredere în toți trei, îi cunosc și am încredere în ei”.

El a mai precizat că până pe 23 decembrie am putea avea un guvern „care să fie în pâine”.

Despre relația PNL cu președintele Klaus Iohannis, Bogdan a susținut: „Președintele Iohannis respectă foarte mult PNL, a plecat din PNL și e într-un parteneriat asumat cu PNL. Nu facem nimic împotriva sa”.

Știre în curs de actualizare

