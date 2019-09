Rareş Bogdan a spus ADEVĂRUL: De ce nu a fost alături de Klaus Iohannis la BEC

Klaus Iohannis a declarat, vineri, la depunerea candidaturii pentru alegerile prezidenţiale, că a strâns peste 2.200.00 de semnături şi că îşi doreşte o Românie normală pentru toţi cetăţenii.

De la acest eveniment a lipsit Rareş Bogdan, europarlamentarul PNL, care, în mod normal, nu ar fi lipsit de la depunerea candidaturii lui Iohannis.

De ce n-a fost prezent Rareş Bogdan? Pentru că avionul cu care se întorcea în ţară de la Strasbourg a avut întârziere.

"A intarziat putin avionul de la Munchen. Sunt in drum spre BEC. Am plecat azi dimineata de la Strasbourg, via Munchen", a spus Rareș Bogdan pentru Realitatea.

Klaus Iohannis a precizat, la BEC, că "este o perioadă complicată pentru România şi e nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în aceşti aproape trei ani". "E nevoie de modernizarea României", a completat şeful statului.