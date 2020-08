Rareş Bogdan, anunţ incredibil în ajunul votului de la moţiunea de cenzură

Rareş Bogdan este sigur că nu se va întâmpla nimic rău pentru PNL şi pentru Guvernul Orban, luni, în ziua votului pentru moţiunea de cenzură. Liberalul le transmite celor de la PSD că nu vor avea nicio şansă.

Le transmite social-democraţilor să încerce peste 4 ani și 3 luni

Fostul om de televiziune a transmis un mesaj tranşant pe Facebook: "Guvernul NU va cădea. Fiți fără grija. Ludovic Orban și Guvernul PNL continua și de mâine (n.r. - luni). Cu toate prerogativele intacte. PSD poate sa se gândească, eventual, sa facă o propunere de a intra la guvernare...... peste exact......... 4 ani și 3 luni. Pana atunci Premierul îl va da PNL. Ca sa nu avem discuții. Și încă ceva, hai sa încetam cu traseismul măcar in ultimul ceas. Ne-am făcut suficient de bacanie, de parca nu am avea noi oameni suficient de buni, excepționali, admirabili, dedicați comunităților din care fac parte și am fi nevoiți sa luam tot felul de...".

Ludovic Orban: Parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură depusă de PSD și nu vor intra în sală pentru a vota pentru că sunt de părere că aceasta nu este una constituțională. "Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune, dar nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată ”originalitatea”. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională", a spus Orban la B1 TV.