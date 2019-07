Rareș Bogdan (PNL), apel către noul Consiliu UE și noua șefă a Comisiei Europene: „România merită să fie în Schengen. Este în interesul securității tuturor”

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, care conduce delegația română din grupul PPE, a solicitat, miercuri, implicarea președinției finlandeze a Consiliului UE, dar și a Ursulei von der Leyen, proaspăt aleasă la șefia Comisiei Europene, pentru acceptarea României în spațiul Schengen, potrivit caleaeuropeana.ro.

„Noi, românii, am dovedit pe 26 mai că suntem hotărâți să apărăm valorile statului de drept, dar așteptăm o dovadă clară a Parlamentului că nu am fost mințiți. Am făcut investiții costisitoare, am securizat frontiera de est a Europei, suntem santinela civilizației europene și ni s-a promis clar aderarea la spațiul Schengen, dar am fost amăgiți. România îndeplinește din 2011 condițiile de aderare și cere ferm ceea ce i se cuvine. Euro-sistemul nu își permite creșterea sentimentelor eurosceptice în România. Țineți cont de asta. Populiștii români care mimează valorile statului de drept se folosesc de respingerea aderării la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeană. Una spun aici, alta spun la București”, a spus Rareș Bogdan, în plenul Parlamentului European, în timpul unei dezbateri cu prim-ministrul Antti Rinne referitoare la președinția finlandeză a Consiliului UE.

El a explicat că aderarea României la spațiul de liberă circulație este în interesul securității colective, subliniind că românii au demonstrat că merită să fie în Schengen.