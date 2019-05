Rareș Bogdan: Astăzi România a dovedit că este europeană. În momente de cumpănă, acestei țări îi pasă (VIDEO)

Rareș Bogdan, candidatul care a deschis lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat duminică seară după anunțarea primelor rezultate ale scrutinului pentru Parlmentul European, că România a dovedit că este europeană.

„Dragi români, vă felicit pentru că astăzi România a dovedit că este europeană. Prezența la vot a dovedit că acestei țări, în momente de cumpănă, îi pasă, că acest neam nu se lasă îngenucheat atunci când o gașcă de infractori încearcă să-l îngenuncheze”, a spus Rareș Bogdan.

