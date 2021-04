Rareș Bogdan, atac la adresa Andreei Moldovan: ”Poate vorbește mai puțin și se ocupă mai mult de minister” (VIDEO)

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat luni, legat de scandalul de la Spitalul Foişor, că nu se discută despre demiteri, ci despre un lanţ al vinovăţiilor care trebuie să fie pus la dispoziţia coaliţiei şi opiniei publice. El a spus despre șeful DSU, Raed Arafat că poate este obosit şi trebuie să exerseze ce înseamă empatia.

El a spus că o țară întreagă a fost șocată de ceea ce s-a întâmplat vineri seară la Spitalul Foișor, unde la o temperatură de 5 grade pacienții au fost scoși pe targă, acoperiți cu o pătură.

„Raed Arafat e ușor tensionat, e ușor obosit, nu ar fi rău să mai exerseze empatia și emoția, pentru că nu suntem roboți”, a declarat Rareș Bogdan.

Despre secretarul de stat, Andreea Moldovan, a spus că ar fi bine să vorbească mai puțin și că nu este treaba ei să iasă în „spațiul public”.

”Ştiu că pe zi în Bucureşti sunt o mie de apeluri la Salvare, ştiu că sunt supraîncărcate şi spitalele şi activitatea ambulanţei şi a SMURD-ului, dar cineva trebuie să ne dea explicaţi într-o situaţie...cei care trebuiau să gestioneze situaţia. Vom afla astăzi cine, de la managerul Stoica, la ministrul Voiculescu, de la doamna Moldovan, care poate vorbeşte mai puţin se ocupă mai mult de minister şi nu de spaţiul public, că nu e treaba dânsei să dea explicaţii, e treaba liderilor politici şi a purtătorilor de cuvânt, de la domnul Arafat, care are experienţă de 17 ani în administrarea medicinei de urgenţă şi a IGSU, cred că putea să prevadă situaţia care a apărut de la Foişor, de la Nicuşor Dan, care trebuie să ştim ce a corespondat cu managerul Stoica începând de 2 aprilie, de la faptul că domnul Stoica, care este un excepţional medic, cu experienţa necesară, trebuie să înţeleagă că nu este managerul unui spital privat, ci este managerul unui spital public. Şi de asemenea, vom vedea exact ce s-a întâmplat”, a spus Rareş Bogdan.

