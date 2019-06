Noi tensiuni în opoziţie între USR şi PNL! După ce Ludovic Orban a atacat USR-PLUS pentru mesajele de după alegeri privind candidatul propriu în alegeri şi refuzul de a intra la guvernarea pentru a nu se eroda, a venit rândul lui Rareş Bogdan, capul de listă a PNL care dus la câştigarea alegerilor, a răbufnit după ce Dan Barna a declarat că i-a transmis preşedintelui Iohannis, la consultările de la Cotroceni, că nu îl va sprijini în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

"Faptul că domnul Barna anunță că nu îl susține pe domnul Iohannis nu încurcă cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi să mă îndoiesc că vreun politician din România, din Opoziție, își permite să îi spună lui Klaus Iohannis în față: ‘Nu vă susțin’. Domnul Barna e din Sibiu și îl știe foarte bine pe domnul Iohannis și știe că el uită greu. E o persoană care prinde extrem de repede și uită extrem de greu. Permiteți-mi să mă îndoiesc că a avut loc dialogul dintre domnul Barna și domnul Klaus Iohannis. Eu vă spun doar că e bine ca teribilismele să înceteze pentru că nu cred că cineva din Opoziție își permite să vorbească cu Klaus Iohannis în termenii aceștia. Are o forță electorală și o statură politică pe care e greu să te duci mai ales în Palatul Cotroceni și să îi spui: ‘Noi ne-am hotărât să nu vă mai susținem.’ Permiteți-mi să mă îndoiesc”, a declarat Rareș Bogdan, la România TV.

La finalul consultărilor de la Cotroceni, Dan Barna a povestit discuţia cu preşedintele Iohannis privind alegerile prezidenţiale.

„Ceea ce i-am spus președintelui Iohannis, repet, este că vom avea candidat în primul tur al alegerilor și ne-a spus că ”este foarte normal să aveți așa ceva pentru că aveți un sfert de Românie care v-a votat”. Acesta a fost schimbul de replici. Nimic altceva”, arăta Dan Barna.

