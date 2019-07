Viitorul prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, a reacționat după ce Dan Barna, prezidențiabilul USR-PLUS, l-a atacat pe Klaus Iohannis. Europarlamentarul PNL l-a acuzat pe Barna că vine cu "politicianisme ieftine" și a avertizat serios că, dacă USR-PLUS va continua cu "atacurile murdare", o viitoare alianță nu va mai fi posibilă.

"E regretabil că domnul Barna vine cu politicianisme ieftine, în debut de precampanie electorală și îl acuză pe cel pe care îl apăra până mai ieri de lucruri în care nici măcar el nu crede, ci, probabil, consultanții domniei sale. Mă întreb cum vrea domnul Barna să colaboreze cu președintele României, post 24 noiembrie. Dacă vor continua cu aceste atacuri murdare, va fi din ce în ce mai greu să colaborăm, pentru că Partidul Național Liberal nu i-a atacat și n-o să-i atace, vă asigur de asta", a replicat Rareş Bogdan.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

Iar de câştigat va avea doar PSD-ul, atrage atenţia europarlamentarul liberal.

"Speram ca și cei din USR să înțeleagă acest lucru, că dușmanii României nu sunt în dreapta, sunt în stânga și se află în Palatul Victoria și în majoritatea parlamentară. Poate m-am înșelat. Să sperăm că încă nu, speranța moare ultima", a arătat Rareş Bogdan, pentru bugetul.ro.

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI : N U S-A SIMȚIT PREA BINE...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.