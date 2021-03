Rareș Bogdan: Am avut, încă o dată, imaginea unei țări abandonate, unde Justiția nu funcționează. Atacăm decizia de clasare a dosarului "10 august" la CEDO pentru a veni instanța europeană să-l redeschidă (VIDEO) 

Rareș Bogan a vorbit marți seară despre dezamăgiea pe care a simțit-o în momentul în care a auzit că Dosarul 10 august a fost clasat definitiv. Europarlamentarul a intervenit telefonic în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV și a anunțat că se pregătește, alături de câteva alte victime ale violențelor din vara anului 2018, să ceară redeschiderea dosarului la CEDO.

"Astăzi din păcate, după decizie, după ce Judecătorii au decis că dosarul nu se redeschide și că cei 4 șefi ai Jandarmeriei din acest dosar, scăpă fără nici un fel de cost în fața cetățenilor și a istoriei, am avut, încă o dată, imaginea unei țări abandonate, unde Justiția nu funcționează, unde Justiția umblă cu capul spart...

Noi am luptat, am ieșit în strada pentru ca Justiția sa fie liberă, ca politicul sa nu se implice niciodată în acte de justiție.

Acum, după ce au închis orice posibilitate și au clasat definitiv acest dosar este absolut normal să comentăm pentru ca am fost acolo, am luat gaze în ochi, ma avut posibilitatea să trăim acele momente, peste 100.000 de oameni au fost în stradă... Faptul ca după trei ani de zile nu se întâmplă nimic și tot ce a fost acolo a fost șters cu buretele ne arată că Justiția din România n-a înțeles absolut nimic din lupta românilor pentru libertate, pentru civism, dar și pentru o Justiție complet liberă.

Noi ne vom adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului, ne vom duce la Strasbourg cu ajutorul oamenilor, îi rog să facem front comun pentru ca să atacam decizia de clasare la CEDO pentru a veni Instanța Europeană să redeschidă aceste dosar, nu se poate așa ceva", a spus politicianul.

