Rareș Bogdan: Avem 1.392 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19 / Eu nu vreau pact pe Sănătate cu PSD, pentru că au furat și și-au bătut joc de România (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că România are, în acest moment, 1.392 de paturi în secțiile de Terapie Intensivă destinate pacienților infectați cu coronavirus, cu puțin peste 1.000 mai multe decât avea în luna aprilie. Bogdan a mai susținut că infrastructura spitalicească în țara noastră arată rău, dar pentru asta ar trebui să dea niște explicații PSD, care a fost 23 de ani la putere și care, acum patru ani, a promis opt spitale și nu a construit niciunul. Liberalul Rareș Bogdan a mai afirmat că se va opune vehement încheieri unui Pact pe Sănătate cu PSD.

Chiar când era în direct pe B1 TV, Rareș Bogdan l-a sunat pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, pentru a afla câte paturi ATI pentru pacienții COVID-19 are România în acest moment, față de acum șase luni.

„Deci 1.392 de paturi are România azi dotate ATI pentru COVID. E cifra exactă. Avem 240 (la început).

E vorba și de tehnică, de cine operează aceste paturi.

Deci am crescut capacitatea cu 1.070 de paturi din 10 aprilie până în 10 noiembrie”, a declarat Bogdan, pentru B1 TV.

