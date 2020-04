Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației române din PPE, va propune renunțarea la Green Deal și realocarea sumelor „uluitoare” din program către sistemul de sănătate publică din UE, ce luptă din răsputeri cu pandemia de coronavirus, în cadrul întâlnirii pe care o va avea marți cu omologii săi din Parlamentul European.

„Va trebui să ne bazăm foarte mult, pe de o parte, pe aducerea de bani europeni. Eu mâine am, la ora 11.00, ședință cu șefii de delegații din PPE, în Parlamentul European, prin Skype, și propunerea mea este să renunțăm la Green Deal și să alocăm toți banii pentru Green Deal, și vorbim de o sumă uluitoare, către sistemul de sănătate publică din UE. Dacă Germania, Italia și Franța au astăzi probleme, dacă Marea Britanie și Statele Unite cu cel mai puternic oraș al lumii, New York, dovedesc că au probleme în fața unei astfel de pandemii, este obligatoriu să ne redirecționăm complet atenția întregii Uniuni Europene spre sistemul de sănătate publică din Uniunea Europeană”, a declarat Rareș Bogdan, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că „noi va trebui să avem curaj și să luăm bani de pe piețe externe, pentru că încă se pot lua bani, încă sunt bani disponibili. România este pe locul 21 în Uniunea Europeană la datoria publică. Nu e niciun pericol, având în vedere că nu mai avem limitări de deficit în acest moment. Practic, în momentul acesta, pentru a rezista economia și pentru a rezista firmele private, cu precădere firmele românești, care sunt cele care ne ajută în situații de criză, va trebui să luăm bani și să pompăm în acest sistem”.

În aceeași emisiune, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a precizat că PSD a lansat o invitație către toți actorii politici relevanți din România, făcând un apel la o dezbatere largă pe tema strategiei naționale anti-coronavirus.

Întrebat ce crede despre această propunere, Rareș Bogdan a răspuns: „E un gest onorabil pe care îl face, sper să nu îl facă doar politicianist, ci să îl facă cu tot sufletul. În acest moment nu există partide politice, stânga sau dreapta, există doar interesul național al României și patriotism. Dacă nu ne vom pune cu toții la masă, începând de la președinte, la premier, la liderii principalelor partide, foștii președinți de stat, foști premieri și, bineînțeles, liderii partidului de guvernământ, colegii mei din Guvern, în frunte cu Ludovic Orban, situația poate fi extrem de gravă. România n-a mai întâlnit așa ceva în ultima sută de ani. E o situație fără precedent, iar acum nu e loc de atacuri, e loc de salvare. Marea problemă este, astăzi, sănătatea românilor. Presiunea pe sistemul de sănătate, în două luni de zile, va fi tot mai scăzută. În schimb, peste două luni de zile sau, dacă vreți, acum, având în vedere că avem 1.020.000 de oameni în șomaj tehnic – toți exclusiv de la companii private, deja provocările economice vor fi înfiorătoare”.

