Rareş Bogdan, dispus să candideze la Primăria Capitalei: Dacă eu sunt cu 15 procente peste ceilalţi, să nu credeţi că stau pe margine şi mă uit cum partidul meu pierde

Rareş Bogdan s-a arătat dispus să intre în cursa pentru Primăria Capitalei, în cazul în care sondajele ar arăta că are cele mai multe șanse dintre liberali să o învingă pe Gabriela Firea.

„Asta nu înseamnă că dacă în sondajele de opinie candidaţii sondaţi care şi-au exprimat dorinţa de a candida nu stau suficient de bine încât să aibă şansa să o bată pe doamna Firea nu voi intra în luptă. Dacă lucrurile nu stau cum trebuie pentru ceilalţi candidaţi şi dacă cumva eu stau mai bine decât ceilalţi, mult mai bine, nu cu două, trei, cinci procente, că în campanie pot să crească şi ceilalţi, dacă eu stau cu 15 procente peste ceilalţi, şi am o şansă s-o bat pe Firea şi nu există un alt candidat în PNL care să poată s-o bată pe Firea, să nu credeţi că stau pe margine şi mă uit cum partidul meu pierde alegerile la Bucureşti", a declarat Rareş Bogdan la Realitatea PLUS, citat de Epoch Times România.

Pe 20 ianuarie, Bogdan afirma că nu e interesat să candideze pentru Primăria București și că va cere partidului să îl scoată din sondaje: „Nu vreau să candidez la Primăria București, drumul meu în viață e consolidarea statutului de europarlamentar. O să vorbesc dimineață cu Ludovic Orban să mă scoată de pe chestionarele de sondaje. Eu am spus că nu candidez. Nu are rost să mă măsoare. Eu stau bine. Fiecare om își alege un drum în viață”.

Întrebat ce ar face dacă preşedintele Klaus Iohannis i-ar cere să candideze, Rareş Bogdan a răspuns: „Sper să nu-mi ceară. Aş sta de vorba cu el, i-aş spune proiecţia viitorilor ani, cum o văd eu, iar el e o persoană echilibrată şi înţeleaptă, care sunt convins că va înţelege lucruri şi nu impune nimănui nimic. Va asculta argumentele mele”.