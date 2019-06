Rareș Bogdan, către noua șefă interimară a PNL București: În Bucureşti sunt crocodili, şobolani mari şi persoane ce trebuie puse la punct

După ce a pierdut șefia interimară a PNL București în fața Violetei Alexandru, Rareș Bogdan o avertizează “că în Capitală sunt crocodili, şobolani mari şi persoane ce trebuie puse la punct”.

“ Violeta Alexandru este un om foarte valoros, care vine din societatea civilă (...), doar că i-am spus că ea este un om foarte elegant, distins şi la Bucureşti să ştie că sunt şi crocodili, şi şobolani mari, şi persoane care trebuie să fie, când este cazul, puse la punct, să nu se lase încălecată şi să aibă un ciocan, chiar dacă învelit în catifea", a afirmat Bogdan, potrivit Agerpres.

Acesta a vorbit despre ce s-a întâmplat în şedinţa Biroului Executiv al liberalilor.



"Ludovic (Orban - n.r.) a făcut o propunere, au fost discuţii - unele mai tensionate, unele mai puţin -, important este că am ieşit de acolo uniţi, Eu am spus-o şi o repet: îi rog pe toţi membrii PNL şi toţi liderii partidului să înţeleagă că alegerile prezidenţiale nu sunt câştigate şi că preşedintele Iohannis are nevoie de un partid puternic în spatele său, aşa că orice fricţiune şi orice animozitate trebuie să înceteze de îndată, pentru că urmează campania prezidenţială foarte grea”, a mai spus Rareș Bogdan.

