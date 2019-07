Rareș Bogdan (PNL): Valer Dorneanu e cârpa de șters pantofii a lui Liviu Dragnea. Decizia CCR aruncă România cu 20 de ani în urmă (VIDEO)

Decizia Curții Constituționale de a declara nelegală constituirea completurilor de trei judecători de la Curtea Supremă nu e doar o obrăznicie, ci un atac direct la ce înseamnă stat de drept în România, a declarat Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, pentru B1 TV.

”Acești oameni aruncă România cu 20 de ani în urmă, încearcă s-o scoată din Europa. Încă nu a apărut această decizie în presa occidentală și în rândul membrilor Parlamentului European, a comisarilor europeni, dar mâine sigur vom fi întrebați de la prima oră.

Nu e doar obrăznicie, e un atac direct la ce înseamnă stat de drept în România.

Faptul că Dorneanu, Enache, Stan, Deliorga și Atilla Varga au venit cu această decizie, care practic rescrie justiția ultimilor 10 ani... Nu se poate să faci așa ceva! Ne mai rămâne să facă detașamente ale poporului să-l scoată pe Dragnea pe brație din pușcărie, strigând că e deținut politic”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

