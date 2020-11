Rareș Bogdan: Ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, un ultim semnal de alarmă că această țară bolnavă rău și obosită serios. Dacă nu vom lua împreună atitudine, nu se va schimba nimic (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan este de părere că, în cei cinci ani scurși de la incendiul din clubul Colectiv, „nu s-a schimbat absolut nimic”. Demnitarul european consideră că tragedia de la Neamț „este un ultim semnal de alarmă că această țară este bolnavă rău și obosită serios”. „Dacă nu vom lua împreună atitudine, nu se va schimba nimic”, a subliniat el, duminică seară, în direct pe B1 TV.

