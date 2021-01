Rareș Bogdan: Cea mai mare preocupare în Parlamentul European este legată de cum să nu se poată întâmpla în Europa ceea ce s-a întâmplat pe marile rețele sociale din SUA (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că, în acest moment, una dintre principalele preocupări din Parlamentul European se referă la modul în care se poate acționa astfel încât ”în Europa să nu se poată întâmpla ceea ce s-a întâmplat pe marile rețele sociale din Statele Unite”. Totul a pornit de la suspendarea conturilor de pe rețelele sociale în cazul președintelui american în exercițiu, Donald Trump, după violențele de la Capitoliu, iar îngrijorarea eurodeputaților este legată de posibilitatea ca astfel de măsuri să poată fi luată și în Europa.

”Deocamdată discutăm în grupul PPE. Practic, cea mai mare preocupare în Parlamentul European, în momentul ăsta, pe lângă chestiunile legate de COVID și finanțări, este legată, culmea, despre cum în Europa să nu se poată întâmpla ceea ce s-a întâmplat pe marile rețele sociale din Statele Unite. Sigur, semnalul de alarmă l-a tras ultima reglementare Twitter, Facebook, cu privire la Donald Trump, dar este o chestiune care ridică semne de întrebare cu privire la forța pe care anumiți CEO a-i unor mari rețele de comunicații în zona social media le au în acest moment și dacă – nu vorbim de personajul Trump, nu vorbim de comportamente – un CEO de companie, că se numește Twitter, Facebook, Instagram, YouTube poate să acționeze în felul în care a acționat Mark Zuckerberg în momentul în care a șters un cont cu 77 de milioane de urmăritori”, a declarat Rareș Bogdan.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.