Rareș Bogdan: Cei de la PSD cred că mănâncă ciuperci halucinogene. Cum e mai bună viața românului de când guvernează PSD? (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a lăudat, miercuri, Guvernul pentru creșterea economică anunțată de INS recent, deși forumurile internaționale avertizează că este o creștere bazată pe consum.

În acest context, Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a declatat în cadrul Știrilor B1 TV că social-democrații ignoră realitatea.

”Cei de la PSD cred că mănâncă ciuperci halucinogene, după ploaia asta ciudată. Guvernarea PSD o resimte fiecare român care circulă prost pe drumurile României pentru că n-au fost în stare să facă nici studiile de fezabilitate sau să înceapă șantierele de la autostrăzi și centuri ocolitoare, o resimte ficare reprezentant al mediului de afaceri care a fost zdrobit de PSD în loc să fie ajutat (...). Au crescut prețurile la toate produsele de bază, în continuare prețul la motorină și la bezină este printre cele mai mari din Europa și a crescut în guvernarea PSD. (...) Cum e mai bună viața românului de când guvernează PSD?”, a spus Rareș Bogdan în cadrul Știrilor B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.