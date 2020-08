Rareș Bogdan: Cei din PSD nu au nicio șansă să dărâme Guvernul Orban. Moțiunea de cenzură e doar un joc de imagine (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan se declară convins că PSD nu are nicio șansă să dărâme Guvernul Orban prin moțiunea de cenzură care a fost depusă luni la Parlament. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Rareș Bogdan a declarat că Ludovic Orban va rămâne în fruntea Executivului, iar social-democrații nu mai au nicio șansă de a-și îmbunătăți imaginea pe care o au în ochii electoratului. PSD a depus luni moțiunea de cenzură intitulată „Pandemia a fost transformată într-o pande-mită generalizată!”. Aceasta va fi citită în plenul reunit al Parlamentului pe 20 august.

”Cei din PSD nu au nicio șansă să dărâme Guvernul Orban. Lumea știe exact cine este PSD, ce a făcut PSD, modalitatea înfiorătoare în care PSD se pregătea să îndepărteze România de la drumul firesc democratic, occidental. PSD e un partid care nu are nicio șansă să se reabiliteze în ochii românilor, iar moțiunea de cenzură e doar un joc de imagine. Îl înțeleg din punctul de vedere politic, electoral al noilor lideri PSD, dar nu au nicio șansă. Ludovic Orban rămâne premier, în parteneriat cu președintele României, Klaus Iohannis”, a declarat Rareș Bogdan.

Totodată, europarlamentarul a făcut un pronostic în perspectiva alegerilor locale care sunt programate pentru data de 27 septembrie. Rareș Bogdan estimează că liberalii ar urma să obțină un scor apropiat de 40% la nivel național.

”PNL va câștiga alegerile locale la nivel național cu un scor devastator. PNL va lua la alegerile locale din acest an un scor care se va duce spre 40%. Estimarea mea este de 37-38% pe țară, eu nu vorbesc de orașe, localități, comune, sectoare. Pe țară, PNL va fi primul partid cu un scor care se va duce spre 40%”, a mai spus Rareș Bogdan.

