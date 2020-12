Rareș Bogdan: Coaliția e clară - PNL-USR-UDMR. Negociem și cu Minoritățile. Majoritatea parlamentară e confortabilă / Noi nu am făcut o listă cu ministere pe care PNL nu le cedează (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a anunțat că viitoarea majoritate parlamentară s-a conturat deja: PNL, USR-PLUS, UDMR și grupul minorităților au, împreună 260 de aleși în noua legislatură.

Întrebat cine poartă negocierile pentru formarea noii majorități parlamentare, prim-viceprșeedintele PNL a răspuns: „Românii, românii poartă negocierile, că ei au realizat această configurație a Parlamentului, și au mereu dreptate și noi va trebui să nu-i dezamăgim. Că dacă acum vom începe cu bătălii pe funcții, dacă acum vom zice ”ba vrem aia, ba vrem aia”... Vă spun că nu s-a discutat așa ceva. S-a discutat pe programe, pe dezvoltare, coaliția e clară: PNL-USR-UDMR. PMP nu a intrat în Parlament, deci rămân cele trei partide de dreapta, cu o majoritate de 244 de deputați și senatori, plus 16 de la Minorități. Deci avem o majoritate confortabilă de 260, cu aproximativ 36 de parlamentari în plus față de cei 234 necesari”.

„Vom armoniza cele trei programe de Guvernare. Sperăm ca cei de la USR-PLUS să acepte cât mai mult din programul nostru pe reziliență și vom căuta să facem cei mai bine pentru România, că nu putem duce România în criză”, a mai precizat Bogdan.

Liberalul a mai susținut că PNL nu a pornit la negiceri cu o listă a ministerelor pe care nu le-ar ceda: „Nu am discutat despre ministere, vă spun cu toată sinceritatea. Cert e că premierul va trebui să aibă câteva ministere fără de care e greu să-și pună programul în aplicare: Justiție, Fonduri Europene, Finanțe. Fără ele, nicio Oronață de Urgență, nicio Hotărâre nu poate pleca. E nevoie de avizele lor și, sigur, Ministerul de Interne. Rămân în discuție toate ministerele. Noi nu am făcut o listă cu ministere pe care PNL nu le cedează, că nu mi se pare că trebuie să pornim așa în discuție. Discuția e ce facem când învestim un nou guvern”.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.