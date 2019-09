Rareș Bogdan: 'Luni dimineață, Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European se va întruni pentru a da încă o poziție oficială în cazul Rovanei Plumb' (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a anunțat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că luni dimineață Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European se va întruni pentru a emite o nouă poziție oficială în cazul Rovanei Plumb.

”Luni dimineață, la ora 10.30, Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European se va întruni din nou în Cameră, pentru a da încă o poziție oficială. Dar vă spun că grupul acesta de afaceri juridice va păstra decizia dată ieri pentru că această decizie a fost luată cu 15-7, în timp ce în cazul resprezentantului Ungariei, decizia a fost cu 11-9 și două abțineri, deci a fost mult mai strâns scorul. (...)

Doamna Ursula von der Leyen nu se mai poate prezenta cu aceste două nume pentru că își riscă întreaga Comisie. Și nu poate face asta pentru că sunt chestiuni grave legate de Brexit, sunt decizii ce trebuie luate pe imigrație, pe bugetul UE. Nu putem să stăm acum pentru că România se va încăpățâna să rămână cu doamna Plumb”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a subliniat, în acest context, că este important ca Viorica Dăncilă să vină cu o ”propunere acceptabilă” de comisar european.

”Să facă bine să schimbe cu o propunere acceptabilă. (...) E foarte important să nu continue ce a început acum trei săptămâni. PSD a luat niște palme înfiorătoare, dar nu vrea să înțeleagă”, a mai spus Rareș Bogdan.

Așadar, Rovana Plumb nu va fi comisar european. Propunerea Vioricăi Dăncilă a fost respinsă la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European.

Europarlamentarii au audiat-o pe Plumb şi i-au cerut mai multe detalii legate de împrumuturile luate și nedeclarate. În replică, europarlamentara PSD susţine că a fost vorba despre o discrepanţă între prevederile din România cu cele de la Bruxelles.

