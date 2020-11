Rareș Bogdan: Dacă nu suntem capabili să schimbăm România de pe 7 decembrie, înseamnă că nu avem capacitatea să ne conducem siguri. Eu cred că o avem și putem redeveni ce am fost în perioada interbelică (VIDEO)

A venit cu adevărat vremea schimbării, a spus eurodeputatul Rareș Bogdan, care a subliniat că este de părere că avem puterea să ne conducem singuri ca popor și că trebuie să redevenim „prin forța noastră, a fiecărui român”, ceea ce „am fost noi în perioada interbelică”.

