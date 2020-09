Rareș Bogdan: Dacă PSD ar fi vrut să mărească pensiile, ar fi făcut-o acum un an. Orlando Teodorovici i-a cerut însă Vioricăi Dăncilă să nu ceară asta

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a afirmat, miercuri, referitor la documentul ce demonstrează că, în ciuda discursului public, și PSD știa că bugetul de stat nu poate suporta o majorare a punctului de pensie cu 40%, că o dovadă clară este faptul că social-democrații nu au măsrit pensiile acum un an, când se aflau la guvernare.





Rareş Bogdan: Dacă PSD ar fi vrut să mărească pensiile, le-ar fi votat acum un an





"Aici e simplu: e PNL şi UDMR, sau PNL şi PSD. Asta este logica care trebuie să fie pentru fiecare alegător. Dacă vă reproşează că nu am mărit pensiile, amintiţi-le documentul pe care Florin Cîţu l-a scos, acel document prin care Orlando Teodorovici îi cerea Viorică Dăncilă să nu mărească pensiile că va dezechilibra votul. Spuneţi-le că dacă ar fi vrut să le mărească ei, le-ar fi votat atunci şi nu la un an şi distanţă. Şi încă ceva real: PNL, Guvernul nostru, a mărit pensiile cu 14% în vreme de criză. Niciun guvern nu a crescut atât de mult pensiile în vreme de criză. Şi, mai ales, spuneţi-le cum am administrat această ţară 5 luni în vreme de pandemie având o infrastructură spitalicească praf şi pulbere şi rezistând cu eforturi, măsuri luate din timp", a declarat Rareş Bogdan la o manifestare electorală organizată de candidatul liberal la Primăria Reghin, Gabriel Toncean,. Potrivit Agerpres.







Florin Cîțu a prezentat un document ce demonstrează că fostul ministru Eugen Teodorovici a cerut, în octombrie 2019, Guvernului Dăncilă să nu mărească pensiile cu 40%







Amintim că marți, Florin Cîțu, ministrul liberal a Finanțelor, a prezentat un document ce demonstrează că, în ciuda discursului public, și PSD știa că bugetul de stat nu poate suporta o majorare a punctului de pensie cu 40%.

Documentul a fost discutat într-o ședință de Guvern în toamna anului trecut, când social-democrații încă erau la Putere. Eugen Teodorovici, atunci șef la Finanțe, ceruse „să se evite angajarea de cheltuieli suplimentare” și „reanalizarea calendarului” de implementare a Legii pensiilor pe care tot PSD-iștii o întocmiseră.

„Prezint azi acest document. E momentul ca românii să ştie că PSD-iștii i-au minţit şi niciodată nu au avut de gând să crească pensiile cu suma pe care o promiteau”, a subliniat Florin Cîțu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere ca Eugen Teodorovici să răspundă acuzațiilor





Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu știe despre documentul prezentat, marți, de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, din care reiese că PSD știa că bugetul de stat nu poate suporta o majorare a punctului de pensie cu 40%. Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor în acel moment, ceruse „să se evite angajarea de cheltuieli suplimentare” și „reanalizarea calendarului” de implementare a Legii pensiilor care prevede această majorare a pensiilor.

”Cel mai în măsură este domnul Teodorovici să spună în ce context a făcut acea notă către premier. Vrem ca pensionarii să nu mai aibă niciun drept la viață? Nu este o creștere mare. România se împrumută cu 1.000 de euro pe secundă. Ce face cu acei bani? Să ne spună ce a făcut cu împrumuturile”, a declarat șeful PSD, marți seară, la România TV.