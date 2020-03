România are la dispoziție un buffer de aproximativ 6 miliarde de euro, sumă ce i-ar ajunge câteva luni bune fără să încaseze alți bani, dar chiar și așa statul va continua să înregistreze venituri în continuare, a afirmat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

„Avem un buffer de aproximativ 6 miliarde de euro, pentru că Florin Cîțu a reușit să se împrumute, cu precădere de pe piețele externe, la dobânzi foarte, foarte mici sau chiar la dobândă negativă pentru prima dată în istoria postdecembristă a României. Avem niște bani, bani care, sigur, ne ajung trei, patru luni de zile în cazul în care nu vom mai încasa nimic, dar statul român va continua să încaseze. Sunt câteva chestiuni care trebuie discutate. Cei mai afectați în primă fază vor fi indiscutabil cei din microîntreprinderi – IMM. Pentru aceștia, Guvernul caută soluții, și la această oră continuă ședința de Guvern”, a afirmat demnitarul european.

Rareș Bogdan a mai adăugat că „sunt studiate mai multe posibilități. Una dintre ele, care este foarte importantă, și vă spun și de ce, este stoparea executărilor silite ale ANAF, dar și amânarea unor plăți în cazul celor care au făcut reeșalonări pe execuțiile ANAF. A doua parte este legată de studierea, deocamdată, suspendării unor taxe către primării, suspendarea plății unor taxe locale pe 60 – 90 de zile. De asemenea, se analizează extrem de serios posibilitatea amânării unor plăți, și mă refer aici în special la impozitul pe profit cu 90 de zile. De asemenea, avem o acțiune interesantă și de bun augur, pornită dinspre sistemul bancar. CEC Bank și Banca Transilvania au fost primele care au anunțat că vor suspenda sau vor amâna plata unor rate la credite sau descoperiri pe cardul de credit cu 60 sau 90 de zile, dar se studiază această posibilitate pentru a merge până la șase luni de zile în cazul creditelor unor microîntreprinderi, respectiv unor persoane fizice care sunt în imposibilitatea de a-și achita aceste rate”.

