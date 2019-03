Rareș Bogdan deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare: Nu putem abandona România în brațele PSD. Mă voi bate în continuare pentru a afla adevărul despre 10 august (VIDEO)

Rareș Bogdan deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Într-o conferință de presă susținută joi, la Parlament, Bogdan a declarat că decizia de a candida a fost cea mai grea din viața lui și că va rămâne același.

”Vrea să mulțumesc colegilor din mass-media și să-i asigur că voi rămâne același. Mă voi bate pentru libertatea presei și libertatea cuvântului, le mulțumesc colegilor de la Realitatea Tv.

Părăsesc presa cu durere, a fost cea mai grea decizie a mea din această viață. Dumnezeu mi-a dat totul în presă, de la presa locală, regională și apoi în topul jurnaliștilor din România ca încredere. Urmează o nouă etapă în care sper să am același succes ca în presă. Îi mulțumesc lui Ludovic Orban pentru propunere și pentru rațiunea strategică pe care a abordat-o.

Cuvântul decisiv în decizia mea l-a avut o doamnă. Ultimul telefon dat înainte de a lua decizia a fost cu soția fostului președinte al PNL, Mircea Ionescu Quintus. Nu putem abandona România în brațele PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în puțință din studio.

Nu cer nimic PNL. Nu vreau nicio funcție în PNL. Am venit să aduc un plus și ei să evalueze pe 26 mai dacă au făcut un luicru bun sau nu. Toți simaptizanții PNL trebuie să știe că este pentru prima dată de la Revoluțuie încoace când PNL poate ocupa primul loc în seara zilei de 26 mai. Totul este ca fiecare dintre membrii PNL să înțeleagă acest lucru, împreună cu oamenii care nu doresc ca România să fie acaparată total de caracatița lui Liviu Dragnea și a celor de la PSD. Mă voi bate în continuare, chiar dacă am părăsit pentru moment strada și studioul de televiziune, pentru a afla adevărul despre 10 august, vinovații trebuie să plătească. ”, a declarat Rareș Bogdan.

