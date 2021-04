Rareș Bogdan, despre campania de vaccinare: Faptul că avem Biserica drept partener e un lucru îmbucurător. Societatea românească e tradițională, noi nu suntem neoprogresiști, noi nu suntem fără Dumnezeu (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, s-a arătat încrezător că ritmul de vaccinare anti-COVID-19 va crește acum că președintele Klaus Iohannis și Guvernul Cîțu și-au făcut din culte un partener.

„Anul trecut, Guvernul a intrat în conflict cu Biserica si celelalte culte. Acum, Florin Cîțu și Klaus Iohannis au înțeles foarte bine că nu se va putea merge mai departe - și mă bucur că s-a întâmplat asta - decât într-un parteneriat asumat cu un actor social extrem de important, care influențează 10 - 12 milioane de persoane îsn mod direct.

Faptul că avem acest actor social pe care premierul l-a luat în parteneriat, faptul că au avut loc întâlniri și s-a ajuns la concluzia că inclusiv slujbele de Paște se vor ține în biserică și se vor transmite în afară, tocmai din dialogul permanent cu biserica, e un lucru îmbucurător.

Societatea românească e una tradițională, noi nu suntem neoprogresiști, noi nu suntem fără Dumnezeu, noi nu ne putem uita tradițiile, istoria, Sfânta Biserică, Sfânta Credință. Faptul că Guvernul și Președintele au înțeles acest lucru pe mine mă bucură și nu pot decât să-l aplaud”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiune ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

