Rareș Bogdan, despre criza COVID-19: "Spre deosebire de criza din 2008-2009, România are șansa banilor europeni"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminică seara în cadrul emisiunii "Dosar de politician", moderată de Silviu Mănăstire, că este nevoie în contextul crizei provocată de pandemia de COVID-19 de o preocupare pentru finanțarea companiilor cu capital românesc în primul rând, care au acționat pentru salvarea economiei într-un moment dificil.

“Bani în economie, asta este viziunea liberală, bani în capitalul românesc. Pentru că firmele românești au fost cele care au sprijinit cetățenii când prețurile au luat-o razna, când marile lanțuri au început speculațiile. Când oamenii erau speriați de ce se întâmplă cu ratele lor, cele două bănci românești cu capital românesc, Banca Transilvania și CEC, au fost primele care au anunțat măsuri în sprijinul creditorilor și marile companii românești din domeniul procesării sau a producției de cărnuri, de conserve au acționat îns prijinul păstrării prețurilor. Aceste companii trebuie să primească finanțări”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a precizat că apartenența României la Uniunea Europeană oferă multe avantaje spre deosebire de criza din perioada 2008-2009. În prezent țara noastră are acces la finanțarea europeană. Pe de altă parte, europarlamentarul liberal a precizat că există și carențe în privința funcționării Uniunii Europene, dând exemplu modului în care sunt distribuite fondurile pe agricultură, în prezent.

