Rareș Bogdan, despre funcția de ministru al Internelor: „Deocamdată, avem un ministru excepțional, pe Marcel Vela”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a comentat rezultatul negocierilor cu USR-PLUS privind împărţirea ministerelor din viitorul Guvern.

Acesta afirmă că există discuții în PNL, dar nu este vorba despre neînțelegeri.

„Am considerat că discuțiile noastre în partid mai pot suporta amânare. Nu există neînțelegeri. Noi suntem un partid foarte mare, cu 245.000 de membri. E un organism viu. Lucrurile nu sunt deloc anormale, dezbaterea e firească într-un partid. Împreună cu Ludovic Orban, Alina Gorghiu, Emil Boc și ceilalți membri ai conducerii PNL vom face să avem un guvern funcțional cu USR-PLUS și UDMR”, spune Rareș Bogdan.

De asemenea, acesta a negat că ar fi vizat pentru portofolii din viitorul Guvern, precizând că își va termina mandatul de cinci ani de europarlamentar.

„Am văzut și eu că sunt un nume care apare pentru poziții de ministru. Ba la Interne, ba la Externe. Dar eu sunt europarlamentar și prioritatea mea e să-mi duc mandatul până la capăt. Deocamdată, la ministerul de Interne avem un ministru excepțional, pe Marcel Vela”, a menționat prim-vicepreședintele PNL.

„România trebuie să aibă rapid un guvern, dacă se poate înainte de Crăciun, este extrem de bine. Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să treacă, obligatoriu, până pe 31 decembrie, din diverse motive, unele generate de legi aberante pe care cei din PSD ni le-au lăsat și care vor intra în vigoare în cazul în care nu vom avea un guvern funcțional”, a mai declarat Rareș Bogdan la începutul lunii decembrie.

