Rareş Bogdan, primul pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a criticat în termeni duri felul în care PSD înţelege să guverneze şi modelul ales de când a preluat puterea în urma alegerilor din decembrie 2016.

"În momentul ăsta asistăm la o putere care crede că poate să condusă şi să facă absolut orice că nu trebuie să dea socoteală nimănui, nici cetăţenilor care i-au votat, nici instituţiilor statului, pot să schimbe procurori, pot să înfiinţeze instituţii care să lovească precum bâtele de baseball pe orice li se opun. Dar lucrurile nu pot continua la nesfârşit, asta nu înseamna democraţie, asta înseamnă autocraţie, asta înseamnă începutul dictaturii", a arătat Rareş Bogdan, în direct pentru B1TV în emisiunea "Dosar de Politician".

Acesta a mai arătat că PSD arată prin acţiunile sale că nu a reuşit să depăşească sindromul partidului-stat în ciuda schimbării de generaţii.

"Preşedintele când a atras atenţia cu privire la comportamentul PSD de a se comporta ca un partid stat, asta e marea problemă. PSD nu a reuşit să depăşească sindromul partidului-stat. Ei funcţionează în continuare, chiar dacă s-au schimbat generaţiile, ca un partid stat care poate să facă orice, să controleze justiţie, să controleze economie", a subliniat Rareş Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.