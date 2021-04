Rareș Bogdan, despre Ordinul semnat de Moldovan: Ar fi creat un adevărat tsunami prin carantinarea unor orașe în preajma Paștelui. Cîțu a fost în situația în care i s-a umplut paharul (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că problema de fond cu Ordinul semnat de Andreea Moldovan, care a dus la demiterea ei, dar și a lui Vlad Voiculescu din Ministerul Sănătății, este că acesta putea duce la carantinarea unor comune și orașe chiar de Paște.

„E o chestiune legată de acest Ordin care a umplut paharul. Aseară... Acest Centru de coordonare e condus de către premeier. Faptul că nu a primit acordul acest Ordin de la acest Centru și de la premier e o problemă de formă. Problema de fond vine la chestiunea legată de momentele carantinării.

Nu mai suntem în situația de anul trecut, când putem provoca carantinări de localități în preajma sărbătorilor pascale și cred că acest Ordin semnat de doamna Moldova ar fi creat un adevărat tsunami la nivel național prin carantinarea unor comune și orașe exact în această perioadă extrem de sensibilă. Cîțu a fost în situația în care i s-a umplut paharul”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea ”Dosar de Politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Miercuri seară, premierul Florin Cîțu, care acum ocupă interimar și funcția de ministru al Sănătății, a revocat Ordinul semnat de Moldovan.

